İmdatlarına Sahil Güvenlik yetişti... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.

"TCSG-28", "TCSG-8" ve "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti. Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.