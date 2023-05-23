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İmdatlarına Sahil Güvenlik yetişti... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 10:26 - Güncelleme:
İmdatlarına Sahil Güvenlik yetişti... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.

"TCSG-28", "TCSG-8" ve "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti. Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
  • Ayvalık
  • düzensiz göçmen

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