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IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: Meşruiyet dışı toplantı ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi

IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesine ilişkin, 'Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi.' dedi.

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IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesine ilişkin, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi." dedi.

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