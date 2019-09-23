IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: Meşruiyet dışı toplantı ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi
IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesine ilişkin, 'Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi.' dedi.
- AA
IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesine ilişkin, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.