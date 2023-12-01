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IMO Konsey üyeliğine Türkiye tekrar seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın Konsey üyeliği seçimlerinde Türkiye'nin tekrar seçildiğini açıkladı.

IHA1 Aralık 2023 Cuma 20:58 - Güncelleme:
IMO Konsey üyeliğine Türkiye tekrar seçildi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimleri, Londra'da gerçekleştirilmekte olan IMO 33. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapılmıştır.

Sözkonusu seçimlerde aday olan ülkemiz, Konsey üyeliğine tekrar seçilmiştir. İlk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan Konsey seçimlerinin tamamında üyeliğe seçilen Türkiye, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına somut katkılarda bulunmaya devam edecektir" denildi.

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