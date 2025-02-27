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İmralı'dan silah bırakma çağrısı: PKK kendini feshetmelidir

İmralı'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı geldi. Pervin Buldan'ın okuduğu çağrıda 'Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini feshetmelidir. Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum' ifadeleri yer aldı.

27 Şubat 2025 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
İmralı'dan silah bırakma çağrısı: PKK kendini feshetmelidir
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DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi. Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, DEM Partili Ahmet Türk ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.

İMRALI'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELDİ

İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde İmralı'nın silah bırakma çağrısını açıkladı. Pervin Buldan'ın okuduğu çağrıda "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadeleri yer aldı.

İmralı'nın çağrısına AK Parti'den ilk yorum "Çağrının sonucuna bakacağız"
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