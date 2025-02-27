İmralı'dan silah bırakma çağrısı: PKK kendini feshetmelidir

Heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.İMRALI'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELDİİstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde İmralı'nın silah bırakma çağrısını açıkladı. Pervin Buldan'ın okuduğu çağrıda "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadeleri yer aldı.