İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2021 Pazar / 1 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
Güncel

İnanılmaz olay! Dördüncüde asılı kaldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, 2 otomobil ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra dördüncü otomobilin üstüne çıkarak asılı kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, sürücü kaçtı. Savaş alanına dönen kaza yerinde gelen araç sahipleri gözlerine inanamadı.

DHA5 Aralık 2021 Pazar 07:17 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 07:17
ABONE OL

Kaza, saat 00.50 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. 67 ABM 863 plakalı otomobilin sürücüsü Erinç Y. çarşı istikametine ilerlediği sırada otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sırasıyla park halindeki 67 ABL 201, 67 SC 65, 67 DV 721 plakalı 3 araca çarptıktan sonra 67 TG 298 plakalı otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı. Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü Erinç Y., olay yerinden kaçtı. Seslere uyanarak sokağa çıkan mahalleli ve araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. 3 otomobil ve bir hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırdı. Kaza eyerine gelen sürücü Erinç Y.'nin annesi Sevim Kadoğlu ise gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.