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  • İnce 'Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna isyan etti: Saygısızlık bu!
Güncel

İnce 'Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna isyan etti: Saygısızlık bu!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında 'Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna adeta isyan etti. İnce, 'Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Tam bir ihale mafyası yöntemi. Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu.' dedi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
İnce 'Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna isyan etti: Saygısızlık bu!
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylığını açıklamasının ardından muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı. Oyları böleceği gerekçesiyle eleştirilen İnce, muhalefetin tüm tepkisine rağmen "Ben demokratik hakkımı kullanıyorum" diyerek adaylıktan çekilmedi.

"2018'DE MERAL AKŞENER NİYE ÇEKİLMEDİ?"

Adaylıktan çekilmemesine Yedili Masa üyelerinden tepkiler gelmeye devam ederken İnce'ye katıldığı canlı yayında çekilip çekilmeyeceği soruldu.

Sözcü TV'ye konuk olan İnce, "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" diye sorulması üzerine öfkelendi. İnce şunları söyledi: Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Demokratik hakkımı kullanıyorum. 114 bin kişi seçim kuruluna gitmiş imza vermiş.

Peki 2018'de niye çekilmedi Meral Akşener. Temel Karamollaoğlu madem o kadar çok biliyor niye benim lehime çekilmedi. Kılıçdaroğlu o zaman niye Meral Hanım'dan çekilmesini istemedi. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu.

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