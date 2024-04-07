İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2024 Pazar / 29 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İncelemeler sonuçlandı... YSK itirazları değerlendirdi, karara bağladı
Güncel

İncelemeler sonuçlandı... YSK itirazları değerlendirdi, karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), başvuruların 10 Nisan'da sona ereceği çok sayıda itirazı değerlendirdi. Buna göre, YSK, Besni, Salıpazarı, Bafra, Siirt, Vezirköprü, Körfez ve Dargeçit ilçelerindeki seçime yönelik itirazları karara bağladı.

DHA7 Nisan 2024 Pazar 13:24 - Güncelleme:
İncelemeler sonuçlandı... YSK itirazları değerlendirdi, karara bağladı
ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Siirt ile Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü ilçeleri ile Mardin'in Dargeçit, Kocaeli'nin Körfez, Adıyaman'ın Besni ilçeleri için siyasi partilerin yaptığı başvuruları karara bağladı.

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul bu kapsamda, bugünkü toplantısında, Siirt ili belediye başkanlığı seçim sonuçları ile bazı ilçelerle ilgili itirazları değerlendirdi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti, Siirt'te, DEM Parti adayı Sofya Alağaş'ın kazandığı belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesini talebini kabul etmedi.

YSK, CHP'nin Adıyaman'ın Besni, Yeniden Refah Partisinin ise Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali taleplerini de reddetti.

MHP'nin Samsun Salıpazarı, CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oylarının yeniden sayımı talepleri de YSK tarafından reddedildi.

Yeniden Refah Partisinin, Samsun Vezirköprü ilçesi belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatayı alan başkanının mazbatasının iptali için yaptığı başvuru da YSK tarafından kabul edilmedi.

YSK, DEM Parti'nin, Mardin İl Seçim Kurulunun Dargeçit ilçesinde oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına yaptığı itirazı da görüştü. İl Seçim Kurulunun kararını kaldıran YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul etti. İlçede oylar yeniden sayılmayacak.

  • YSK Başvuru
  • Seçim İtiraz
  • YSK Karar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.