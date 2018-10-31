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İnegöl caddelerinde elektrik panoları renkleniyor

İnegöl Belediyesi, ana yollarda bulunan elektrik panolarını güzelleştiriyor.

  • İHA
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İnegöl Belediyesi, ilçenin ana arterlerinde kötü görüntüye sebep olan elektrik panolarını giydirmelerle süslüyor. Giydirilen elektrik panoları şirin bir hale getiriliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki çevre komisyonu üyeleriyle birlikte elektrik panolarını giydirme çalışmasını yerinde inceledi.

İnegöl Belediyesi’nin temizlik maskotu Pırıl’ın da katıldığı açıklamada, Başkan Alper Taban vatandaşlara çağrıda bulundu. Temizlik konusunda yapılan çalışmaları duyurmak adına bir araya geldiklerini ifade eden Alper Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve çevre komisyonumuz marifetiyle panolar güzelleştiriliyor. İnsanların fikirleri alınarak çalışmalar yürütüyoruz. Temiz şehir İnegöl vurgusunu güçlendirebilmek, bu şehirde yaşayıp kirletmeyen, kirletenleri de ikaz eden insanların sayısını her geçen gün arttırdığımızı düşünüyorum. Müslüman insan kirletmez. Bunun başka bir tarifi yok. Hatta ve hatta bizim çöplerimizi atabileceğimiz bir tane dahi çöp kovası olmasa, yine de kirletmez. Ben ilçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı göreve davet ediyorum” dedi.

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