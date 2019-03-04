İnegöl'de usulsüz ehliyet operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl´de faaliyet gösteren bir sürücü kursunun sınavlarda başarısız oldukları için bir türlü ehliyet sahibi olamayanlara, yüksek fiyatlarda sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları bilgisini aldı. Alınan istihbaratın ardından 3 ay teknik takip yapan ekipler, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçerek 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan şafak operasyonunda sürücü kursu sahibi Ümit Ö., sürücü kursu müdürü Burak B., yardımcıları Y.K., A.K. ve R.B. ile usulsüz yollarla B sınıfı sürücü belgesine sahip olan 45 kişi olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı.

Birkaç kez yazılı sınava giren fakat başarısız olarak bir türlü ehliyet sahibi olamayanları bulan sürücü kursu yetkilileri, aldıkları 5 ila 10 bin lira arasında ücretler karşılığında, sistemden A1 ve F sınıfı sürücü belgesi olduğunu gösterip, sadece direksiyon sınavıyla B ve E sınıfı ehliyet almalarını sağladıkları öğrenildi.

Operasyonun ardından polis ekipleri sürücü kursunda arama yaparken, gözaltına alınanların sorguları sürüyor.