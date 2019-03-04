10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3794
  • 6,1174
  • 223.721
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İnegöl'de usulsüz ehliyet operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda ehliyet sınavlarında başarısız olan kişileri usulsüz yollardan yüksek fiyatlarda ehliyet sahibi yapan sürücü kursu sahipleri ve ehliyet alan 50 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl´de faaliyet gösteren bir sürücü kursunun sınavlarda başarısız oldukları için bir türlü ehliyet sahibi olamayanlara, yüksek fiyatlarda sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları bilgisini aldı. Alınan istihbaratın ardından 3 ay teknik takip yapan ekipler, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçerek 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan şafak operasyonunda sürücü kursu sahibi Ümit Ö., sürücü kursu müdürü Burak B., yardımcıları Y.K., A.K. ve R.B. ile usulsüz yollarla B sınıfı sürücü belgesine sahip olan 45 kişi olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı.
 
Birkaç kez yazılı sınava giren fakat başarısız olarak bir türlü ehliyet sahibi olamayanları bulan sürücü kursu yetkilileri, aldıkları 5 ila 10 bin lira arasında ücretler karşılığında, sistemden A1 ve F sınıfı sürücü belgesi olduğunu gösterip, sadece direksiyon sınavıyla B ve E sınıfı ehliyet almalarını sağladıkları öğrenildi.
 
Operasyonun ardından polis ekipleri sürücü kursunda arama yaparken, gözaltına alınanların sorguları sürüyor.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Guaido Venezuela’ya dönüyor

Guaido Venezuela’ya dönüyor

ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

ABD'yi vuran hortumda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ABD'yi vuran hortumda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

"Yerli ve milli olanın asıl problemi kendi mahallesi"

'Yerli ve milli olanın asıl problemi kendi mahallesi'

Ankara'da tarihi çarşıda yangın

Ankara'da tarihi çarşıda yangın

'İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır'

'İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır'

Buteflika'dan ilginç seçim vaadi

Buteflika'dan ilginç seçim vaadi

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak
 

POPÜLER HABERLER

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA