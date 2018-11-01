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İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 aracın birbirine girdiği kazada maddi hasar oluştu. Kazada kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Ayrıca yapılan sorgulamada bir araç sürücüsü yakalanması olmasından dolayı gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan araçlar köprü üzerinde takip mesafesini aşınca kaza meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği kazaya arkadan gelen 5 araç da eklenince 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
 
Kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken tek teselli ise kimsenin yaralanmaması oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayışa polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçlar düzenlenen tutanaklar sonucu kaza yerinden kaldırıldı.
 
Öte yandan kaza sonrası polisler GBT sorgulaması yaptığı sırada bir sürücünün yakalanması olduğu belirlendi. Yakalaması olan şahıs gözaltına alındı.

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