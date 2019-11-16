İngiliz ajanın sır ölümünde yeni gelişme: Gizemli mendilcinin fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'de İngiliz eski askeri istihbaratçı James Mesurier'in ölümü hakkındaki sır perdesi aralanmadı. James Mesurier'in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca her gün aynı yerde mendil satan Suriyeli mendilci, "Muhammed" hakkında ise polis ekipleri inceleme başlattı.

Gizemli mendilci hakkında Karaköy esnafının ifadesine başvuran polis ekiplerinin ulaştığı bilgilere, Suriyeli mendilci Muhammed, her sabah saat 08.00 sıralarında Ali Paşa Medresesi Sokağı'na gelerek, James Mesurier'in hem ofis hem ev olarak kullandığı binanın önünde gün boyu bekliyordu. Bir yıl boyunca sürekli olarak binanın önüne geldiği belirtilen mendilcinin her gün saat 16.00'da binanın önünden ayrılıyordu.

Gizemli mendilci Muhammed'in olaydan bir hafta önce ortadan kaybolması ise dikkat çekti.

Kim olduğu merak edilen mendilci Muhammed'in fotoğrafı ise olaydan günler sonra ortaya çıktı. Google sokak görüntülerine yansıyan Muhammed'in kirli elbiseler giydiği, şapka taktığı ve beyaz sakallı olduğu görüldü.

DİKKAT ÇEKEN YAZI: BİZİ ÖLÜ GÖRMEK İSTEYENLER VAR

ABD merkezli yayım yapan The New York Times gazetesine olayla ilgili yazan İtalyan yazar Janine di Giovanni, 2016 yılında James Mesurier ile Beyaz Baretliler'in eğitim yaptığı gizli bir bölgeye gittiklerini anlattı. "Neden gizli bir bölge tercih ettiniz?" diyerek James Mesurier'e soru soran Giovanni aldığı cevabı, "Bizi ölü olarak görmek isteyen kaç kişi olduğunu biliyor musun." şeklinde aktardı.