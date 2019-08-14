28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İngiliz taraftarlar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper maçı için alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı’nda atlı polisler de yerini aldı. Atlı polislere İngiliz taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00'da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı'na bekleyişini sürdürüyor. Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında atlı polisler, meydana gelerek devriye gezmeye başladı. Atlı polislerin gören İngiliz taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı taraftarlar atlı polislerle özçekim yaparken bazıları da fotoğraf çektirdi. Çocuğun atı sevmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.
 
Polislerin atlarını sevip, takımlarına tezahürat yaptılar
 
Çevresi polis bariyerleriyle kapatılan Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan İngiliz taraftarlar tezahürat yaparak takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların kardeşliği mutlu görüntüler oluştururken, Beşiktaşlı Türk taraftar ise İngiliz taraftarların arasında girerek tuttuğu takımının sembolü olan “pençe” işaretiyle fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Taksim Meydanı'nda yayın yapan bir televizyon muhabiri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

Bahçelievler´de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi

Askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi

Gürcistan'dan Rusya'ya sert tepki

Gürcistan'dan Rusya'ya sert tepki

Feci kaza saniye saniye kamerada! Yol ortasında can pazarı

Feci kaza saniye saniye kamerada! Yol ortasında can pazarı

Sala'nın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme

Sala'nın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme

Gölette aile faciası! Hepsi boğuldu...

Gölette aile faciası! Hepsi boğuldu...

Rusya'da yeni sistem: Haftada 4 gün çalışma

Rusya'da yeni sistem: Haftada 4 gün çalışma

ABD'li heyet ile önemli görüşme: 7’nci Kolordu Komutanı Akçakale'ye geldi

ABD'li heyet ile önemli görüşme: 7’nci Kolordu Komutanı Akçakale'ye geldi

Engelli gaziye büyük saygısızlık! Öldüresiye dövdüler

Engelli gaziye büyük saygısızlık! Öldüresiye dövdüler
 

POPÜLER HABERLER

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA