İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp, kesenler her yerde aranıyor

Göksel Bozdağ, Çerkezköy'ün Ambardere mevkiinde çiftlikleri bulunan İrfan Ak ve kardeşi Harun Ak'a, İstanbul Veliefendi Hipodurmu'ndaki yarışlar başta olmak üzere katıldığı çeşitli koşularda dereceler elde eden ve 2015 yılının sonunda emekliye ayrılan İngiliz yarış atı 8 yaşındaki Çağrıbey'i hediye etti. Çiftliklerindeki diğer atların yanına koyulan Çağrıbey, geçen cuma günü kayboldu. Ak Kardeşler ile çiftlik çalışanları, çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlamadı.

Dün akşam ise çobanlar, çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alanda parçalanmış bir at buldu. Durumu Harun Ak'a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, kesilerek öldürüldükten sonra parçalandığı ve iç organları ile bacaklarının alındığı belirlendi.

İrfan Ak ve Harun Ak, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Araştırma başlatan polis, bölgedeki çiftlik evleri ile villaların güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelileri belirleyerek yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Çağrıbey'in ilk sahibi sahibi olan Göksal Bozdağ, hediye ettiği atın öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Bozdağ, "Çağrıbey uzun yıllar koştu ve başarılı sonuçlar elde etti. Herkes onu çok seviyordu. Asil bir attı. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Koşularında ilgiyle izlenen atın sonu böyle olmamalıydı. Çağrıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü. Bunu yapanların bulunup, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İrfan Ak da "Çağrıbey'i çok sevdik ve onu çiftliğimizdeki atlarımızın yanına getirdik. Çocuklar biniyorlardı. Çok seviliyordu. Cuma günü ortadan kayboldu. Ormanlık alanda kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Şikayetçi olduk" diye konuştu.