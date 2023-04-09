İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında kaldı
Güncel

İnşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında kaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı.

AA9 Nisan 2023 Pazar 00:56 - Güncelleme:
İnşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında kaldı
ABONE OL

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.