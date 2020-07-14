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İnşaatta yangın çıktı... İki işçi canını zor kurtardı

Tunceli'de bir inşaatın son katında yangın çıktı, 2 işçi mahsur kaldı. İşçiler yangından saniyelerle itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kurtulurken, o anlarda kameraya yansındı. Bir çok vatandaşın da izlediği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 14:57 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:19
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Kentte hayırsever bir işadamı tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde yaptırılan inşaatı süren Kültür Merkezi'nin çatısında henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, çatıda bulunan 2 işçi çıkan alevler ve duman sebebiyle burada mahsur kaldı.

Zaman zaman alevlerin kendilerine ulaşmaması için binadan atlamayı düşünen işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, binaya uzatılan yangın merdiveni sayesinde iki işçiyi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı.

Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra takviye olarak bölgeye gelen Tunceli Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA ) aracının da desteği ile söndürüldü.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında binada hasar oluştu.

İl Emniyet Müdür Yılmaz Delen, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

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