''İnsan kaçakçılığı'' iddiasıyla 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler Lüleburgaz ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

"İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla ise şüpheliler E.Ö. ve E.S. gözaltına alındı.

E.S'nin üzerinde yapılan aramada 1.28 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.