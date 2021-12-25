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İnsanlık dışı olay! Gözlerini dağlayıp, işkence yaptılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gözü dağlanan ve işkence edilen sokak köpeği tedaviye alındı.

DHA25 Aralık 2021 Cumartesi 20:44 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:45
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İlçe merkezinde iki gözü dağlanmış işkence edilmiş sokak köpeğini görenler, Alaplı Belediyesi'ne haber verdi. Ekipler bugün sokak köpeğini bulunduğu yerden alarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin iki gözünün dağlandığı, ayrıca ayaklarından da yara aldığı tespit edildi. Veteriner hekim Yunus Emre Demirhan, yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Burada getirildiğinde sağlık durum iyi değildi. Gözlerine ciddi şekilde zarar verilmiş. Ayrıca ayaklarından da yaralanmış. İlk tedavisini hemen yaptık. Sağlık durumu pek iyi değil. Onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, köpeği gözleri dağlanmış halde bulduklarında çok üzüldüklerini ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

sokak köpeği gözleri dağlanıp, işkenceye uğradı

gözlerini dağlayıp işkence ettiler

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