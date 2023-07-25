İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,922
  • EURO
    29,8662
  • ALTIN
    1698.59
  • BIST100
    6695.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnsansız hava aracı ile uyuşturucu ticareti yapıyorlar!
Güncel

İnsansız hava aracı ile uyuşturucu ticareti yapıyorlar!

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyinden geldiği belirlenen uyuşturucu yüklü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

AA25 Temmuz 2023 Salı 05:19 - Güncelleme:
İnsansız hava aracı ile uyuşturucu ticareti yapıyorlar!
ABONE OL

Ürdün ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sınır muhafızlarının, Suriye'den Ürdün topraklarına yasa dışı geçen bir İHA'yı tespit ettiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve ilgili güvenlik birimleriyle yapılan işbirliğinin ardından İHA'nın düşürüldüğü belirtilen açıklamada, yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Ürdün ordusu haziran ayında Suriye'den Ürdün'e geçmeye çalışan, biri silah yüklü 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ve Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla dün bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Toplantıya Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Husam Luka katılmıştı.

Buluşmada, uyuşturucu tehlikesi, üretim ve kaçakçılık kaynakları ile kaçakçılık operasyonlarını organize eden, yöneten ve uyuşturucunun sınırdan kaçak yollarla Ürdün'e girişini yürüten taraflarla mücadelede işbirliği ele alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.