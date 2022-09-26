İnşatta silahlı saldırı: 'Sağlam' raporu verilen betonun 'kullanılamaz' çıkmıştı

İdris Karataş, betonları aldığı firma ile betonların kontrolünü yapan yapı denetim firması hakkında yasal yollara başvurduğunu söyledi. Avukatı aracılığıyla iki firma hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karataş, "Gerekli kontroller yapılmadan, kullandığımız betona sağlam raporu verilmiş. Elimizdeki tüm raporlarla yasak süreci başlattık" diye konuştu.

BEKÇİ YARALANDI

İdris Karataş, yasal sürecin ardından çalışmaların durduğu inşaatta bekçi görevlendirdi. Camiatik Mahallesi Kanara Caddesi'ndeki inşaata gece yarısı gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece bekçisi Mustafa Karataş'a ateş açarak kaçtı. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan Karataş, kendisini inşaatın odasına attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Baş ve kulak bölgesinden hafif yaralanan Karataş, ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde detaylı incelemede bulunan polis, silahlı saldırıda bulunan kişi da ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.