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İnşatta silahlı saldırı: 'Sağlam' raporu verilen betonun 'kullanılamaz' çıkmıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kullandığı betonlara uygunluk raporu aldıktan sonra konut inşaatına başlayan inşaat mühendisi İdris Karataş, binada oluşan ciddi çatlakları fark edince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden inceleme istedi. İnceleme sonucu betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu raporu verildi. Karataş'ın, betonu aldığı ve uygunluk raporu veren firmaya suç duyurusunda bulunmasının ardından durdurduğu inşaatta, gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda bekçi Mustafa Karataş (43) yaralandı.

DHA26 Eylül 2022 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
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İdris Karataş, betonları aldığı firma ile betonların kontrolünü yapan yapı denetim firması hakkında yasal yollara başvurduğunu söyledi. Avukatı aracılığıyla iki firma hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karataş, "Gerekli kontroller yapılmadan, kullandığımız betona sağlam raporu verilmiş. Elimizdeki tüm raporlarla yasak süreci başlattık" diye konuştu.

BEKÇİ YARALANDI

İdris Karataş, yasal sürecin ardından çalışmaların durduğu inşaatta bekçi görevlendirdi. Camiatik Mahallesi Kanara Caddesi'ndeki inşaata gece yarısı gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece bekçisi Mustafa Karataş'a ateş açarak kaçtı. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan Karataş, kendisini inşaatın odasına attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Baş ve kulak bölgesinden hafif yaralanan Karataş, ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde detaylı incelemede bulunan polis, silahlı saldırıda bulunan kişi da ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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