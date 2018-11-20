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Instagram sahte beğeni ve takipçileri silecek

Instagram, çoğunlukla üçüncü taraf uygulamaların sebep olduğu sahte beğeni ve takip işlemlerinin peşinde. Geliştirdiği makine öğrenme temelli sistem ile otomatik olarak bu etkileşimleri kaldıracak.

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Instagram bugün yaptığı açıklamasıyla sahte beğeni ve takip işlemlerini silmeye başlayacağını bildirdi. Firma, üçüncü taraf uygulamaların sebep olduğu sahte etkileşimlere dur demek istiyor. Ek olarak bu tarz etkileşim satın aldığı belirlenen hesaplar da kapatılacak. Şirket durumu, Topluluk Kuralları ve Kullanım Şartlarının bir ihlali olarak niteledi.
 
Makine öğrenme desteği ile hızlı tespit
Firmanın sahte beğeni ve takip işlemlerini tespit etmesinde en büyük yardımcısı makine öğrenme yöntemleriyle çalışan araçları olacak. Bu araçlar her türlü sahte etkileşimi tespit edip otomatik olarak kaldıracaklar. Sistem yaptığı her işlemle bir yandan da kendini geliştiriyor olacak. Herhangi bir bildirim yapılmadan sahte olduğu anlaşılan beğeni, yorum ve takipçiler platform üzerinden kaldırılacak. Hesabınıza bağlı üçüncü taraf bir uygulama beğeni, yorum vb. işlem için kullanılırsa size uygulama içi bildirim gelecek ve takip eden ilk girişinizde şifrenizi değiştirmeniz istenecek. Hatta bazı durumlarda bu tarz spam hesapların Instagram üzerindeki özelliklere erişiminin kısıtlanabileceği de belirtildi.
 
 
Daha çok markanın ve girişimcinin Instagram’a verdiği değeri artırması sebebiyle illegal etkileşim yollarına başvuran kişi sayısının günden güne arttığı tahmin ediliyor. Bugün duyurduğu yeni araç ile firma bunların önüne geçmeyi amaçlıyor.
 
(Donanım Haber)

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