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İnternetten silah satışına gözaltı

Kayseri'de internet üzerinden silah sattığı öne sürülen kişi yakalandı.

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Kayseri'de internet üzerinden silah sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
 
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden silah sattığı öne sürülen H.Y'yi yakaladı.
 
H.Y'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 196 mermi, kabzalı ruhsatsız pompalı tüfek, muşta ve 4 kama ele geçirildi.
 
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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