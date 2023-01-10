İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7778
  • EURO
    20,1789
  • ALTIN
    1130.64
  • BIST100
    5088.95
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnternetten tanıştılar: Bıçaklayıp 500 avrosunu gasbetti
Güncel

İnternetten tanıştılar: Bıçaklayıp 500 avrosunu gasbetti

Adana'da, internetten tanıştığı kişiyi bıçakla yaralayıp 500 avrosunu gasbeden zanlı tutuklandı.

AA10 Ocak 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
İnternetten tanıştılar: Bıçaklayıp 500 avrosunu gasbetti
ABONE OL

İddiaya göre, Belçika'dan Adana'ya gelen gurbetçi V.S. (44), internetten tanıştığı Ramazan Y. ile merkez Seyhan ilçesindeki bir kafede buluştu.

Daha sonra V.S. ve Ramazan Y. otomobille merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ne gitti. Burada Ramazan Y, sürücü V.S'yi bacağından bıçakla yaralayıp içinde 500 avrosunun bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Yaralı halde aracıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne giden V.S'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Ramazan Y'yi ikametinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

V.S. ise hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.