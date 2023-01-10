İnternetten tanıştılar: Bıçaklayıp 500 avrosunu gasbetti

İddiaya göre, Belçika'dan Adana'ya gelen gurbetçi V.S. (44), internetten tanıştığı Ramazan Y. ile merkez Seyhan ilçesindeki bir kafede buluştu.

Daha sonra V.S. ve Ramazan Y. otomobille merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ne gitti. Burada Ramazan Y, sürücü V.S'yi bacağından bıçakla yaralayıp içinde 500 avrosunun bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Yaralı halde aracıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne giden V.S'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Ramazan Y'yi ikametinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

V.S. ise hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.