Interpol kırmızı bültenle arıyordu... İstanbul'da yakalandı

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:35

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Interpol tarafından Azerbaycan'da "dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kararı bulunan Azerbaycan uyruklu Sadık M.'nin (33), Bağcılar'da olduğuna dair bilgi üzerine ilçede çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, Sadık M'yi çalıştığı tekstil atölyesinde gözaltına aldı.



Azerbaycan'dan 3,5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve burada kaçak olarak bulunan Sadık M'nin, Azerbaycan emniyetinde, "kasten öldürme" suçundan da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sadık M., Azerbaycan'a iade süreci işlemleri kapsamında, adliyeye sevk edildi.