İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Interpol kırmızı bültenle arıyordu... İstanbul'da yakalandı
Güncel

Interpol kırmızı bültenle arıyordu... İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu kişi yakalandı.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:35
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Interpol tarafından Azerbaycan'da "dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kararı bulunan Azerbaycan uyruklu Sadık M.'nin (33), Bağcılar'da olduğuna dair bilgi üzerine ilçede çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, Sadık M'yi çalıştığı tekstil atölyesinde gözaltına aldı.

Azerbaycan'dan 3,5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve burada kaçak olarak bulunan Sadık M'nin, Azerbaycan emniyetinde, "kasten öldürme" suçundan da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sadık M., Azerbaycan'a iade süreci işlemleri kapsamında, adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.