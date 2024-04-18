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INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan Rus isim Türkiye'de yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan Rusya vatandaşı dolandırıcı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.

IHA18 Nisan 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan Rus isim Türkiye'de yakalandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalarda bir kişiden şüphelendi. Yapılan kimlik soruşturmasında şüphelinin Rusya vatandaşı A.B. olduğu ve dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle arandığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlananı dolandırıcı A.B., adli makamlara sevk edildi.

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