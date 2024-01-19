İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1946
  • EURO
    32,8842
  • ALTIN
    1968.35
  • BIST100
    8006.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Interpol'den internet üzerinden işlenen yeni suçlar konusunda uyarı
Güncel

Interpol'den internet üzerinden işlenen yeni suçlar konusunda uyarı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), yapay zekayla dijital dünyaların giderek yaygınlaşmasının sanal dünyada işlenen suçlarını soruşturmasını zorlaştırdığı konusunda uyardı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Interpol'den internet üzerinden işlenen yeni suçlar konusunda uyarı
ABONE OL

Interpol, metaversenin temel zorluklarının, tehditlerinin ve zararlarının kolluk kuvvetleri perspektifinden kapsamlı bir analizin yapıldığı raporunu Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Davos'taki yıllık zirvesinde yayınlandı.

Raporda, dijital dünyaların giderek yaygınlaşmasının soruşturmacıları büyük bir zorlukla karşı karşıya bıraktığı belirtilerek, sanal dünyaların birden fazla ülkenin adli makamlarının yetki alanına girebildiği, ilgili sistem ve cihazların ise karmaşık ve tutarsız olduğu ifade edildi.

Polisin; toplanabilecek fiziksel kanıtların olmadığı, yalnızca kripto para birimleri gibi sanal varlıklarla dijital etkileşimlerin bulunduğu sanal suç mahalleri ile karşı karşıya kalabileceğine yer verilen raporda, bu tür çevrimiçi ortamların dinamik olduğu ve yani kanıtların kolayca kaybolabileceği veya değiştirilmiş görünebileceği belirtildi.

Interpol'ün raporunda, dijital dünyaların kolluk kuvvetleri için simülasyonlar ve sanal olay yeri güvenliğinden sanal eğitime kadar çeşitli fırsatlar da sunduğu ifade edilerek, kolluk kuvvetlerinin ve adalet sisteminin sanal dünyayı ve onunla ilişkili teknolojiyi anlaması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, "Bu, sanal ortamın güvenliğini sağlamak ve oradaki bireyin haklarını korumak için gereklidir." denilerek, gelişen söz konusu suç ortamına etkili bir yanıt bulabilmek için uluslararası işbirliğinin önemini koruduğu vurgulandı.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Metaverse gibi güçlü teknolojilerin ortaya çıkışı, suç ortamını giderek daha karmaşık ve ulus ötesi hale getirmekte ve kolluk kuvvetlerini yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Metaverse ve yapay zekanın suç faaliyetleri için dünyanın tam olarak hazır olmadığı yeni fırsatlar sunduğunu da görüyoruz." ifadesini kullandı.

  • Uluslararası Polis Teşkilatı
  • Interpol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.