Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından fantastik-macera türünde 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' filminin bir sahnesini paylaştı. Sahnede iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin Türk polisinden kaçarken yakalandığı görülüyor. Sahne gereği polis ile arasında geçen konuşmada Kilink, "Bütün dünya polisini, hatta Interpol'ü aldattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım" diyor.