'Interpol'ü aldatan Kilink Türk polisini aldatamadı'
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal paylaşım hesabından 'Kötü adam Kilink Türk polisinden kaçamadı' ifadesiyle 1967 yapımı Yeşil Çam filminden bir sahne paylaştı.
- İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından fantastik-macera türünde 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' filminin bir sahnesini paylaştı. Sahnede iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin Türk polisinden kaçarken yakalandığı görülüyor. Sahne gereği polis ile arasında geçen konuşmada Kilink, "Bütün dünya polisini, hatta Interpol'ü aldattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım" diyor.
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