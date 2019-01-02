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Interpol'un aradığı kadın teröristler Bursa'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan iki kadının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü  DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği  bilgisine ulaştı.
 
Adresleri tespit eden ekipler, geçen pazar ve pazartesi günleri, Bursa  merkez, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel  Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız  vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar  arasında bu kişilere Bursa'da ev bulduğu öğrenilen kişinin de bulunduğu  belirtildi.
 
KIRMIZI VE MAVİ BÜLTENLE ARANIYORLAR
 
Gözaltına alınan Fransız vatandaşı iki kadının, bu ülke tarafından  kırmızı ve mavi bültenlerle arandıkları ortaya çıktı. Bu kadınların üzerine  Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.
 
Başka bir şüphelinin de Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın  korumalığını yaptığı ileri sürüldü. Söz konusu zanlı, işlemlerinin ardından  çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
 
Şüphelilerden 5'inin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderileceği kaydedildi.
 
 Diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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