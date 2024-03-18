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  • ''İntihar etti'' denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Güncel

''İntihar etti'' denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Antalya'da aynı iş yerinde çalışan 3 kişiden biri konteynerde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Arkadaşlarının ‘intihar etti' sözlerine rağmen uzman cinayet ekibi 17 yaşındaki Arda Bağuç'un cinayete kurban gittiğini belirledi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

IHA18 Mart 2024 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
''İntihar etti'' denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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Olay, dün gece Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bir oto yıkamadaki konteynerde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ateşli silah yaralanması olayının ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Konteynerde 17 yaşındaki Arda Bağuç'un baş kısmından tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğünü belirleyen ekipler, çalışmalarını genişletti. Olay anında yan konteynerde bulunan S.B.D. (26) ile E.K.K.'nin (19) Bağuç'un intihar ettiği şeklinde çelişkili bilgiler vermesi üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde; konteyner içinde tabanca ve fişek ile tavanda bir delik olduğu belirlendi.

Arda Bağuç'un, yaklaşık 2 hafta önce Adana'dan Antalya'ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı, aynı iş yerinde S.B.D. ve E.E.K. ile birlikte çalıştıkları öğrenildi. Suç kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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