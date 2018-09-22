Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İntiharından önce cesedinin adresini verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bunalıma giren Hasan D. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Gelin cesedimi alın' dedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye ulaşınca Hasan D.'nin ağaca asılı cesedini buldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 15 gün önce çalıştığı kargo şirketindeki işinden ayrılan Hasan D., dün saat 21.00'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bulunduğu adresi verip, "Cesedimi buradan alabilirsiniz" dedi ve cep telefonunu kapattı. Acil Çağrı Merkezi, jandarma ve sağlık ekiplerini Hasan D.'nin verdiği adrese, Esenköy Mahallesi'ndeki derenin kenarına yönlendirdi. Çok kısa sürede olay yerine giden ekipler, yüksek sesli müziğin çaldığı bir otomobili gördü. Hemen yanındaki ağaçta ise Hasan D.'nin asılı bedenini buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan D.'nin öldüğünü belirledi. Hasan D.'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA