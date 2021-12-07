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Millet İttifakı çatırdıyor! İP ve CHP arasındaki Kılıçdaroğlu tartışması büyüyor

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil. Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz.' dedi. Aydın'ın bu sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'gereksiz' diyerek tepki gösterdi.

7 Aralık 2021 Salı 23:17 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 23:21
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İP'in Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma konusuna değindi. Aydın, "Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil." dedi.

CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN İYİ PARTİ'Lİ AYDIN'A GÖNDERME: GEREKSİZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları oldu. Dün de Meclis Genel Kurulu'nda adaylık tartışması yaşandı. Hem Koray Bey'in sözleri hem de Meclis'teki tartışmalar hakkında sizin yorumunuz nedir?" sorusuna yanıt veren Öztrak, "Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez." şeklinde konuştu.

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