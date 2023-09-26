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İP'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur muyuz?

İYİ Parti ile CHP arasındaki yerel seçim kavgası giderek kızışıyor. CHP'ye rest çeken İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, 'Bu isimleri desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz' dedi. Vural, 'Hodri-Meydan buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler.' açıklamasında bulundu.

26 Eylül 2023 Salı 22:28 - Güncelleme:
İP'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur muyuz?
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İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarına ilişkin kararını değerlendirdi. İttifakın hala gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

İYİ Parti kanadından yapılan açıklamalarda ise ittifaka kapılar kesin bir dille kapatıldı.

"BUYURUN BİZİM ADAYLARIMIZA OY VERİN"

Yaşananlara ilişkin Haber Global TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

"Memleketi çok seviyorlarsa, 'söz konusu vatan, gerisi teferruat' diyorlarsa hodri meydan" diyen Vural, "Buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler. Türkiye'yi önemsiyorsunuz madem bizim adaylarımızı destekleyin" diye konuştu.

"CHP'LİLER RABBENA HEP BANA"

CHP'lilerin "Rabbena hep bana" dediğini vurgulayan Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da ateş püskürdü.

Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaları için yapılan çağrılara kulak asmadıklarını belirten Vural, "Cumhurbaşkanlığına talip olmayana ne diyecekler CHP'liler? Kazanacak aday dediğimizde usul belirleyenler ne diyecek? CHP'liler de bunlara gülüp geçiyorlardır." diye konuştu.

"MANSUR YAVAŞ EKREM İMAMOĞLU'NA MECBUR VE MAHKUM MUYUZ?"

Sözlerinin devamında sesini bir hayli yükselten Vural, "Mecbur ve mahkum muyuz? İBB Başkanı'nın vizyonunu takip etme mecburiyetinde miyiz? İmamoğlu'nun genel başkanlık iddiaları var. İYİ Parti her şeyi yaptıktan sonra başarılı olmamasına rağmen bunu yapması mı gerekiyor?" diyerek sözlerini noktaladı.

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