İP'li Aytun Çıray yalana sarıldı

Uluslararası Balkan Üniversitesi, 26 Mart 2006 tarihinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan hayırseverlerin kurduğu ve Üsküp Vakfı'nın sahipliğinde eğitim veren bir üniversiteyken, İP'li Aytun Çıray, basit bir internet taramasıyla edinilebilecek bu bilgilere ulaşma gereği duymadan, üniversitenin Meclis Başkanı Şentop'a ait olduğu iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

GERÇEKMİŞ GİBİ SAHİPLENDİ

Çıray'ın, bir tıp doktoru olarak üniversitelerin işleyişi ve eğitimiyle ilgili süreçleri bilebilecek konumda olmasına rağmen bu iddiaları hiçbir araştırma yapmadan gerçekmiş gibi sahiplenmesi dikkat çekti.

Kuzey Makedonya devletinin kanun ve yönetmeliklerine göre yabancı öğrenci kabulü yapan üniversitenin çok az sayıda yabancı ve bu kapsamda Türk öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerin diplomalarının Türkiye'de denkliğinin tanınması konusu ise tamamen YÖK mevzuatına tâbi şekilde ilerliyor. Kuzey Makedonya'daki diğer üniversiteler gibi Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden mezun öğrencilerin Türkiye'de diplomalarının geçerli kabul edilebilmesi için mutlaka fark derslerini içeren programları tamamlamaları gerekiyor.

HAKİM VE SAVCILIK SINAV SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİLGİSİ YOK

Çıray'ın ayrıca, üniversitenin hukuk fakültesiyle ilgili "Üniversitenin Hukuk Fakültesi'ne sınavsız kayıt yaptıran öğrencilerin okula devam zorunluluğu olmadığı, mezun olduktan sonra ise atanacakları hakim, savcı gibi makamların önceden belirlendiği doğru mudur?" şeklindeki akıl dışı iddiaları gündeme taşıması şaşkınlık uyandırdı ve Türkiye'de işleyen hakim ve savcılık sınav süreçlerine ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını ortaya koydu.

Türkiye dışında yabancı bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olan bir öğrencinin Türkiye'de hukuk diplomasını kullanarak mesleki faaliyet yürütebilmesi için Türk üniversitelerinde yaklaşık 2 yıl süren bir program dahilinde Türk hukuk sistemini kapsayan fark derslerini vermesi mecburi olmasına rağmen Çıray, YÖK mevzuatına ve ilgili üniversitelerin akademik zorunluluklarına göre yürütülen bu süreçleri de görmezden geldi. Nitekim Çıray'ın tekrar gündeme getirdiği iddiaların gerçeklikle bir ilgisinin bulunmadığı, "Türkiye'de hakimlik veya savcılık sınavlarını kazanan adaylar arasında Makedonya'da hukuk eğitimi veren herhangi bir üniversiteden mezun hiç kimsenin bulunmadığı" yönünde Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgi ile de teyit edildi.