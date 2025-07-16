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Güncel

İP'li Çömez'den ''imam hatip'' provokasyonu! LGS yalanını MEB çürüttü

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez, Türkiye genelinde LGS'de 500 tam puan alan imam hatipli öğrencileri tebrik etmesi gerekirken kirli bir algı operasyonuna kalkıştı. Çömez, bir imam hatip ortaokulundan 36 LGS birincisi çıktığı iftirasını ortaya attı. Çömez'in yalanını Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü çürüttü.

IHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
İP'li Çömez'den ''imam hatip'' provokasyonu! LGS yalanını MEB çürüttü
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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'in Bursa'daki bir imam hatip ortaokulundan 36 LGS birincisi çıktığı iddiasını yalanlayan Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, "Bursa genelinde 17 okuldan toplam 20 öğrenci 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2'si imam hatip ortaokulu mezunudur" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'in Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin sıfır hata ile 500 tam puan aldığını iddia etmişti. Çömez, "Okulun oranı yüzde 9. Türkiye'deki diğer tüm imam hatip ortaokullarında 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı ise 27. Sınava giren 963 bin 142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da yüzde 0,07. Ortalığı kokutmadan bana bunu izah edebilir misin" şeklinde paylaşım yaptı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çömez'in iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçlarına ilişkin bazı sosyal hesaplarınca paylaşımlar ve açıklamalarla kamuoyunu yanıltma çabasına devam edildiği ve Milli Eğitim Bakanlığının haksız şekilde hedef alındığı görülmektedir. Bursa genelinde 17 okuldan toplam 20 öğrenci 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2'si imam hatip ortaokulu mezunudur. Sadece Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 39 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Bu okulun sosyal medya paylaşımında da 'Türkiye genelinde LGS'de 500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler' tebrik edilmiştir. Bu arada Türkiye genelinde LGS'de 500 tam puan alan imam hatipli öğrenci sayısı da 63'tür. Eğitim gibi hassas bir alanda yalnızca resmi kaynaklardan teyitli bilgilerin paylaşılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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