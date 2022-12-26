İptal edilmeyen hastane randevuları sistemi de çıkmaza sürüklüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu almasına rağmen her 5 kişiden 1'inin randevusuna gitmediğini ve iptal etmediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla MHRS üzerinden randevu alıp muayeneye gitmeyen ve iptal etmeyenlerin 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacağı kararı alındı. Ayrıca aynı karara göre, aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durumun geçerli olacağı kaydedildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 1 milyon kişiden neredeyse 200 bininin randevu aldığı halde gitmediği için randevu almayı bekleyen hastaların olduğunu ifade ederek, tedavi bekleyen hastaların MHRS üzerinden randevu almakta zorlanır hala geldiğini belirtti.

"RANDEVUYA GİTMEMİŞSENİZ VE İPTAL ETMEMİŞSENİZ ARTIK O BÖLÜMDEN 15 GÜN SÜREYLE RANDEVU ALAMIYORSUNUZ"

Sağlık Bakanlığının bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni bir çözüm ortaya koyduğunu hatırlatan Kayıpmaz, "MHRS üzerinden poliklinikten randevu almışsanız ve bu randevuyu randevu saatinden önce iptal etmeden veya değiştirmeden randevuya gitmemişseniz, artık o bölümden 15 gün süreyle randevu alamıyorsunuz. Bu 'randevuya sadakatsizlik oranı' olarak tabir ettiğimiz oranın ciddi anlamda düşmesine sebep olabilecek bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü muayene olmayı bekleyen, sağlık hizmet sunumundan yararlanmak isteyen hastalarımızın da önü bu şekilde açılmış olacak. MHRS'nin 182 numaralı hattından veya internet sitesi üzerinden girip kolaylıkla randevu alabiliyorlar" diye konuştu.

"30 SANİYE İÇERİSİNDE TELEFONLA VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN RANDEVU İPTALİ MÜMKÜN"

Alınan randevunun gidilemeyecek durumda iptalinin de çok kolay olduğunun altını çizen Kayıpmaz, "30 saniye içerisinde telefonla veya internet üzerinden randevu iptali mümkün. Hastanelerde hazırlık, sizin o randevuya gelebileceğiniz şekilde yapılıyor. Hekim sizi bekliyor, sağlık çalışanları sizi bekliyor. Siz o randevuya gitmediğiniz takdirde hem kendiniz orada muayene olmuyorsunuz hem de muayene olmak isteyen bir kişinin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı özellikle halkımızdan ricamız eğer randevuya gidemeyeceklerse, gitmekten vazgeçmişlerse veya herhangi bir sebeple randevu saatinde orada bulunamayacaklarsa lütfen bu randevularını sistemden girerek 30 saniye içerisinde ya iptal etsinler ya da başka bir tarihe randevu alsınlar ki sistemin kilitlenmesinin önüne geçilmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"RANDEVUYU İPTAL ETMEDİĞİMİZ TAKDİRDE BU SEFER SİSTEMİ DE ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYORUZ"

Diğer gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye'de sağlık hizmetine ulaşımın çok daha kolay olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kolaylıkla randevu alma imkanı olan telefon numarası veya internet sitesi var. Doğal olarak da bunların doğru kullanımı noktasında bizim sıkıntı yaşadığımızı görüyoruz. Randevu alabilmek sistemsel olarak kolay ama aldığımız randevuyu iptal etmediğimiz takdirde bu sefer sistemi de bir yerde çıkmaza sürüklüyoruz."

Öte yandan Kayıpmaz, Ekim ayı içerisinde neredeyse 2 milyon 900 bin kişinin randevu aldığı halde randevusuna gitmediğine dikkat çekti.