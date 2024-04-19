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  • Irak Başbakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama: Gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak
Güncel

Irak Başbakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama: Gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 23:10 - Güncelleme:
Irak Başbakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama: Gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak
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Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.

Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.

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