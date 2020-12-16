16 Aralık 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:31

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İran’ın istikrarını istiyoruz. Suriye’nin aynı şekilde. Bu bölgelerdeki olumsuz gelişmelerin bizlere de negatif yansımaları var. Bölgenin istikrarı için Irak’la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Irak’ın istikrar ve refahı hepimiz için önemli. Irak’ın her zaman toprak bütünlüğünü destekledik. Irak’tan tüm terör örgütlerinden temizlenmesini istiyoruz. Irak’ın bundan sonra DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini destekleyeceğiz.

Son zamanlarda PKK terör örgütünün Kuzey Irak’ta peşmergeye saldırdığını görüyoruz.

PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor. PKK terör örgütü her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. PKK kendine riayet etmeyen tüm Kürtlere saldırmaktadır. Terör örgütünün ülkeden tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz.

Bağdat-Erbil-Türkiye olarak kimse dışlanmadan ticaretimizi artırmak için Irak’ı bir transit hat yapmak için kapıların açılması şart.

Pandemi döneminde başlatılan temassız ticaret, iki ülke arasındaki ticareti artırdı. 20 milyar dolarlık ticaret hedefimiz vardı, bugün 17 milyar doları bulduk.

Bugün kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2019’da imzaladığımız anlaşmayla vizeleri kaldırmıştık. Daha sonra maalesef DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri nedeniyle güvenlik sorunu oluştu. Güvenlik endişesi nedeniyle vize uygulamasını geri getirmek durumunda kaldık maalesef.

2019’daki anlaşmaya geri dönebilmek için ne yapmamız lazım? Güvenlik, istihbaratla ilgili arkadaşlarımızı bir araya getireceğiz. Bunları değerlendirip tekrar bunu değerlendirebiliriz."

Ayrıntılar geliyor...