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Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 29 hedef ve çok sayıda terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 29 hedefin imha edildiğini, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 29 hedef ve çok sayıda terörist imha edildi
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MSB Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz için" başlığıyla, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün 22.00'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

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