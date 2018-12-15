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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı yerler imha edildi

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.

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