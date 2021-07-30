Kandil'e ağır darbe! 40 hedef imha edildi

DHA 30 Temmuz 2021 Cuma 09:55 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:06

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu harekatlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı olarak yürüttüğü terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekâtı düzenlenmiştir.

Hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.