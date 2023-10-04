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Güncel

Irak'ın kuzeyine 3 günde 3. hava harekatı: Teröristlere ait hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında 22 hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine 3 günde 3. hava harekatı: Teröristlere ait hedefler imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine bugün saat 19.00'da hava harekatı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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