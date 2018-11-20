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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Irak kuzeyi Kandil ve Metina bölgelerine 20 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. denildi

 

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