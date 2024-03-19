Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi yerle bir edildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi.