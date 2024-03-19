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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava harekatlarıyla imha edildiğini duyurdu.

19 Mart 2024 Salı 23:13 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi yerle bir edildi
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi.

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