Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.,
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu."
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