Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.