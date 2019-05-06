Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.
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