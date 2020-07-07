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Irak'tan Türkiye açıklaması: Vize görüşmeleri başladı

Türkiye ile Irak heyetlerinin gerçekleştirdiği toplantı sonrası bazı kararlar alındı. Toplantı sonrası Irak, Türkiye ile havalimanlarında Irak vatandaşlarına vize verilmesi için görüşmeler başlattığını açıkladı.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 08:07 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 08:15
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Irak, Türkiye ile havalimanlarında Irak vatandaşlarına vize verilmesi için görüşmeler başlattığını duyurdu. 

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülkerim Haşim ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran başkanlığında Türkiye ile Irak heyetlerinin bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı. 

Açıklamada, görüşmelerde Irak vatandaşlarına konsolosluklara müracaat etmeden havalimanlarında vize verilmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

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