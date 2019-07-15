İran, AB´ye `İran Nükleer Anlaşması´nı kurtarma çağrısı yaptı

Mousavi, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran´ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi. AB ülkelerinin İran´a yükümlülüklerini hatırlatmalarının `gerçekçi olmadığını´ ve `amaca ve mantığa aykırı´ olduğunu belirten Mousavi, AB´nin anlaşmaya saygılı olması gerektiğini ekledi.

Daha önce Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrı yapmışlardı.