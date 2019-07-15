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İran, AB´ye `İran Nükleer Anlaşması´nı kurtarma çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, İran´ın, Avrupa Birliği'ne (AB) 2015 yılında imzalanan `İran Nükleer Anlaşması´na dair yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşmayı kurtarma çağrısı yaptığını duyurdu.

  • DHA
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Mousavi, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran´ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi. AB ülkelerinin İran´a yükümlülüklerini hatırlatmalarının `gerçekçi olmadığını´ ve `amaca ve mantığa aykırı´ olduğunu belirten Mousavi, AB´nin anlaşmaya saygılı olması gerektiğini ekledi.
 
Daha önce Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrı yapmışlardı.
 

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