İran ile Pakistan sınırda ortak askeri güç kuracak

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, tarihi Sadabat Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı. Ruhani ile Han başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Ruhani, Tahran ile İslamabad'ın ortak askeri güç kuracağını belirterek, "İran-Pakistan sınırında güvenliğin sağlanması ve terörizmle daha etkin mücadele edilmesi için iki ülke sınır muhafızları ve istihbarat birimlerinin yer alacağı 'Acil Müdahale Gücü' olarak görev yapacak bir askeri birim kurulması konusunda anlaştık." dedi.

Beluçistan bölgesinde yaşanan terör olaylarına da değinen Ruhani, şöyle devam etti:

"Geçen aylarda İran-Pakistan sınırında teröristlerin acımasız saldırılarına şahit olduk. Pakistan, insanlık dışı eylemlerde bulunan grupları terörist ilan etti ve onlarla terörizm çerçevesinde mücadele edecek."

Pakistan Başbakanı Han'ın kendilerine "hiçbir koalisyonda yer almadıkları ve almayacaklarını" söylediğini aktaran Ruhani, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKENİN, İRAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEME GÜCÜ YOK"

Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni adımlar attıklarını belirterek, "İran ve Pakistan ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı. Üçüncü bir ülkenin, İran ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayanan ilişkileri etkileme gücü yok." ifadelerini kullandı.

Ticari ve ekonomik ilişkiler noktasında iki ülke arasında iyi bir potansiyel olduğunu ve bunun için ortak bir komisyon kurulacağını söyleyen Ruhani, şunları kaydetti:

"İran, Pakistan'ın petrol ihtiyacını karşılamaya ve daha önce kararlaştırılan boru hattını döşemeye hazırdır. İran, hâlihazırda Pakistan'a elektrik ihraç ediyor. Pakistan Başbakanı bugünkü toplantıda bunu 10 katına çıkaracaklarını söyledi."

"TÜRKİYE TREN HATTININ PAKİSTAN'A KADAR UZATILMASINI İSTİYORUZ"

Ruhani, Pakistan'ın Gwadar ve İran'ın Çabahar limanları arasında daha fazla iş birliği olmasından yana olduklarına dikkati çekerek, tren yolu ile bu iki liman arasındaki irtibatın geliştirilebileceğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle devam etti:

"Türkiye, İran ve Pakistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatını kurdu ve bu üç ülkenin ilişkileri geçmişte de iyiydi. Bugün de bu üç ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. Türkiye tren hattının Pakistan'a kadar uzatılmasını ve bu şekilde Avrupa'nın Asya ve Çin'e bağlanmasını arzu ediyoruz."

Ruhani ayrıca Han'ın kendisini Pakistan'a davet ettiğini belirterek en kısa sürede bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

"TERÖRİZM PAKİSTAN'A ZARAR VERİYOR, SON 12-13 YILDA 70 BİN KURBAN VERDİK"

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han terörizm meselesinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların artmasına neden olduğunu belirtti.

Han, "Terörizm Pakistan'a çok zarar veriyor, son 12-13 yılda teröre 70 bin kurban verdik. Pakistan'daki tüm siyasi taraflar olarak milis grupların topraklarımızdan başka ülkelere terör saldırıları düzenlemesine izin verilmemesi gerektiği konusunda ortak fikir birliğine vardık." diye konuştu.

İran ile Pakistan'ın Afganistan'daki barış ve istikrarın temini için etkili bir rol oynayabileceğine dikkati çeken Han, şu değerlendirmede bulundu:

"Pakistan 4 milyon, İran ise 3 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor. Afganistan'da barışın sağlanması bu ülke başta olmak üzere İran, Pakistan ve tüm bölgenin çıkarına hizmet edecektir. O yüzden bu konuda İran ile iş birliği yapmaya hazırız."

"İRAN, PAKİSTAN ÜZERİNDEN HİNDİSTAN'A BAĞLANABİLİR"

Han, Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hindistan, Keşmir'de halka baskı uyguluyor ve 30 senede 700 insanı öldürdü. Birleşmiş Milletler, bölge halkına kendi kaderini tayin etme hakkı verdi. Keşmir sorununun askeri bir çözümü yoktur. Eğer sorun çözülürse bölgede ticaret de canlanacaktır ve bu İran için de çok uygun bir zemin oluşturacaktır. Çünkü bu şekilde İran; Pakistan üzerinden Hindistan'a bağlanabilir."

Yapılan görüşmelerin ardından İran ile Pakistan arasında sağlık alanında iş birliğini öngören bir mutabakat zabtı imzalandı.

Resmi ziyaret kapsamında dün İran'a gelen İmran Han, temaslarına Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ni ziyaret ederek başlamıştı.