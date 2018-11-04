İran: Kaşıkçı olayının aydınlatılmasında Türkiye mükemmel bir çaba gösterdi

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Felahetpişe, "Dünya kamuoyu, Kaşıkçı olayında gösterdiği tavırdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı, Türk yargı ve siyasi yetkililerinden şerefli insanlar olarak yad etti. Türkiye, konunun derinliğine inerek bunu tamamlamalı. Kaşıkçı olayında gerçeklerin ve faillerinin deşifre olmaması durumunda gelecekte bölgede daha büyük cinayetlerle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

Felahetpişe, ABD öncülüğündeki üçlü petrol-dolar-silah lobisinin gizli anlaşmalarla Kaşıkçı olayını örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü. (Fotoğraflı)