İran sınırına fiber optik sensör

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye sınırının yanı sıra 560 kilometrelik İran sınırında da geçişleri engellemek için hudut güvenliği çalışmalarını hızlandırdı. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı. Projede modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, sınır aydınlatması, mobil keşif gözetleme aracı, küçük İHA gibi sistemlerin yanı sıra fiber optik akustik sensör uygulaması da yer alıyor.

PROJE, ÜÇ AŞAMALI OLARAK PLANLANDI

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; MSB’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na verdiği 2019 bütçe teklifi sunumunda, bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilere de yer verildi. Suriye sınırında Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında, 810 kilometre modüler beton duvar, 196 kilometre kafes tel-fens teli inşa edildi. 472 kilometrelik bölümde aydınlatma yapıldı.

Suriye sınırının yanı sıra özellikle Afganistan’dan gelen mülteciler ile kaçakçıların kullandığı İran sınırına yönelik de çalışma yürütüldü. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı.

SİSTEM NOKTASAL ALARM VERECEK

Projede; modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, sınır aydınlatması, sedde ve sedde üzeri yol, mobil keşif gözetleme aracı, küçük İHA ve çok rotorlu mini İHA sistemlerinin yanı sıra fiber optik akustik sensör uygulaması da yer alıyor.

(Milliyet)