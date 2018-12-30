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İran’da 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın güneydoğusunda düzenlenen operasyonda, 4 ton 647 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • AA
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Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, ülkenin güneydoğusunda bulunan Zahidan kentinde alınan bir ihbar doğrultusunda uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenlendiğini belirtti.

Ganberi, Sistan ve Beluçistan Uyuşturucuyla Mücadele Polisi'nin kaçakçıların bulunduğu üç aracı takibe aldığını, uyuşturucu transferinin gerçekleştirileceği sırada operasyonun yapıldığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Ganberi, baskın esnasında kaçakçıların kullandıkları araçtan kendilerine ateş açtığını ifade ederek, operasyonda 4 kaçakçının gözaltına alındığını belirtti.

Ganberi, operasyon sonucu 4 ton 38 kilogram afyon, 361 kilogram eroin, 61 kilogram haşhaş, 129 kilogram morfin ve 58 kilogram da farklı türde olmak üzere 4 ton 647 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

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